ОНК: Ефремов считает, что адвокат его подставил

Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, по следам вынесенного накануне приговора актеру Михаилу Ефремову, рассказала о своем последнем общении с ним и о предательстве, жертвой которого он себя считает. С ее слов, Ефремов утверждает, что его адвокат Эльман Пашаев работал, в сущности, против интересов Ефремова, в результате чего наказание стало значительным - восемь лет колонии.

"Ему кажется, что адвокат его подставил на эти самые 8 лет. Что адвокат говорил, что будет по-другому, а оказалось все гораздо печальнее. Как мы поняли, Ефремов изучил практику по таким делам, и он рассчитывал на гораздо более мягкий срок. Как говорят эксперты, если бы он сразу признал вину и пошел на досудебное соглашение, ему не могли бы дать больше двух третьих минимального срока", - поделилась она информацией в эфире "Эха Москвы".

Ефремов произнес глагол "подставил" применительно к адвокату, добавила правозащитница.

Актера судили за ДТП с его участием, в результате которого в центре Москвы погиб другой водитель. В момент аварии, случившейся в начале июня, Ефремов был пьян.