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17:48

Поддерживавший Шиес экоактивист задержан за акцию с манекенами-"единороссами"

фото ЗакС политика Поддерживавший Шиес экоактивист задержан за акцию с манекенами-"единороссами"

В Котласе Архангельской области под "прицел" правоохранителей попал местный защитник Шиеса Сергей Мордовский: мужчину задержали и составили на него протоколы по статье 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах) и по статье 5.12.1 КоАП (Изготовление или распространение агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов), уведомил активист "МБХ медиа".

Мордовский полагает, что его задержание связано с акцией, которую он недавно проводил: общественник вышел на городские улицы с манекенами, на которых в качестве "одеяния" разместил информацию про врио главы Архангельской области Александра Цыбульского, экс-губернатора региона Игоря Орлова, а также о других представителях партии "Единая Россия". В ходе манифеста активист и был задержан.

"Сотрудники взяли меня во время установки в 7:30 утра. Думаю, что прослушивали мой телефон. Сейчас я нахожусь в отделе полиции. Жду когда меня повезут в КПЗ", - поделился Мордовский.

Ранее сегодня о неудачном визите правоохранителей поведала юрист, представляющая интересы защитников Шиеса.

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