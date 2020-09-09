"Яблочники" борются с трехдневным голосованием через суд

Руководство партии "Яблоко" добивается через Верховный суд признания незаконным и отмены постановления Центризбиркома о возможности трехдневного голосования. По мнению истцов, постановление входит в противоречие с федеральным выборным законодательством.

"Согласно закону, ЦИК своим постановлением должен был максимально четко определить, как должно проходить досрочное голосование, в том числе вне помещения, чтобы оно не вызывало сомнений и нареканий ни у кандидатов, ни у избирателей", - сформулировали они одну из претензий.

Имеется в виду уже ставшее мемом голосование на пеньках и в багажниках автомобилей, имевшее место в ходе конституционного плебисцита минувшим летом и означающее, по мнению яблочников, что голосовать стало возможным "где угодно и когда угодно".

"Нет четких правил, устанавливающих максимальное количество переносных урн, что создает дополнительные возможности для манипуляций и для подмены как бюллетеней, так и целых ящиков с бюллетенями", - также сетуют истцы.

Недовольны они также невозможностью общественного контроля за урнами, в частности, в ночное время. Наконец, в заявлении говорится и о том, что "досрочка" не должна собой подменять, собственно, основной день голосования, а именно к этому, по мнению старейшей демократической партии, стремится ЦИК.