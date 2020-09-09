В Красногвардейском районе пустырь превратили в ледовый каток

Пустырь возле дома 44 по Ириновскому проспекту в Петербурге преобразился: на этом месте закончили возводить и благоустраивать ледяной каток, передает строительное издание "Канонер".

Площадь, на которой велись работы, представляет собой 1,3 гектара между проспектом и 3-й Жерновской улицей. Работы заняли около шести лет. В качестве заказчика и застройщика выступил фонд при комитете по строительству, а проектом занималось ООО "Золотое сечение" из Красноярского края.

Насколько известно изданию, использовать готовый каток начали в самом конце августа. Он получил адрес: Ириновский проспект, дом 40.