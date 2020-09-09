Комитет по развитию туризма запросил дополнительный 1 млрд из бюджета Петербурга

Дополнительная потребность комитета по развитию туризма на 2021 год, озвученная в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга его председателем Сергеем Корнеевым, составила 1 млрд рублей, сообщила ЗАКС.Ру депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова.

По ее словам, большая часть этих средств должна пойти на организацию форумов и на рекламу.

- Корнеев рассказал, что хотел бы поднять рейтинг города. Для этого нужна деловая активность, а деловая активность - это форумы, - добавила Иванова.

В частности, по словам коммунистки, комитет намерен провести медицинский форум для развития направления медицинского туризма.

Совещания по планированию бюджета Петербурга на 2021 год прошли в городском Заксобрании со 2 по 9 сентября. В ходе них руководители исполнительных органов власти озвучили свои доппотребности в финансировании. Руководство городского парламента закрыло "нулевые чтения" от журналистов под предлогом распространения коронавирусной инфекции.

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