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18:58

ФБК рассказал о многомиллиардных владениях и "экстремально дорогих" часах главы Татарстана

фото ЗакС политика ФБК рассказал о многомиллиардных владениях и "экстремально дорогих" часах главы Татарстана

Очередное расследование Фонда борьбы с коррупцией посвящено владениям главы Татарстана Рустама Минниханова и его семьи: оппозиционеры подсчитали, что ему может принадлежать недвижимость на сумму, превышающую 3,5 млрд рублей. Также у президента республики обнаружили элитные часы, чья совокупная стоимость превышает 100 млн рублей. Последнее изыскание ФБК опубликовано на сайте организации.

Антикоррупционерам удалось выяснить, что компания супруги регионального главы Гульсины Миннихановой владеет домом площадью почти в 1600 кв метров. Сама она также имеет в собственности оформленную непосредственно на неё "фазенду". Совокупно имения жены Минниханова оцениваются ФБК в не менее 1 млрд рублей. Утверждается, что принадлежащую ей жилплощадь "первая леди Татарстана" якобы "выменяла у местного бизнесмена Равиля Зиганшина".

По соседству с владениями Миннихановой ФБК обнаружил ещё один записанный уже на дочь её сестры - Лейлу Акберову - участок стоимостью приблизительно 200 млн рублей.

Другой дом властной супружеской четы находится под Казанью, указали оппозиционеры: на сей раз он оформлен на компанию, записанную на сестру жены Минниханова. Его оценили в 500 млн рублей.

Также у семьи татарского главы, продолжили в ФБК, имеется дача, построенная на месте детского лагеря "Волга", за "перекройку" которого взялась "Татнефть". Стоимость комплекса - порядка 1 млрд рублей, подсчитали "навальнисты".

Кроме перечисленного выше, Миннихановы могут владеть 222-метровой квартирой в Дубае и апартаментами в Москве на Охотном ряду за 220 млн рублей.

"Их [семьи президента республики] соцсети завалены фотографиями с частных бортов, бриллиантами, сумками по 20 тысяч евро, зачем-то они постоянно фотографируют черную икру", - делятся находками в ФБК.

У родных Минниханова, равно как и у него самого, обнаружены также "экстремально дорогие" 12 пар часов на сумму не менее 107 млн рублей.

Резюмируя расследование, в ФБК добавили, что супруга главы Татарстана за год задекларировала 2,3 млрд рублей дохода: она владела иностранным гостиничным комплексом "Лучиано", однако не так давно продала свою долю в бизнесе "какому-то неизвестному офшору", который, выяснили в ФБК, оказался кипрским владением "Сантерна", который якобы принадлежит российскому олигарху Рубену Варданяну.

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