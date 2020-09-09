Суд допрашивает свидетелей по делу бывшего вице-губернатора Оганесяна

Куйбышевский районный суд 9 сентября провел очередное заседание по делу бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна и еще восьми участников процесса. Их обвиняют в мошенничестве, даче и получении взяток в крупном размере.

Три предыдущих заседания отложили из-за неявки свидетелей, следует из карточки дела на сайте суда. На этот раз, 9 сентября, один свидетель все же пришел - Александр Скориков, который в 2013-2016 годах работал в "Инжтрансстрой-СПб". По словам мужчины, сначала он был на должности заместитель директора по экономике и финансам, а с декабря 2015 года являлся заместителем генерального директора по финансовым и административным вопросам.

Компания "Инжтрансстрой-СПб" являлась генеральным подрядчиком стройки стадиона на Крестовском острове. Администрация губернатора города расторгла контракт с организацией в июле 2016 года. В ноябре того же года сотрудники следственного комитета задержали Оганесяна по подозрению в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове. Бывшего вице-губернатора арестовали через несколько дней. Нахождение под стражей регулярно продлевали - сейчас арест действует до 10 октября.

Следствие считает, что Оганесян будучи вице-губернатором якобы договорился с замглавы комитета по строительству Александром Янчиком и вынудил генподрядчика заключить контракт на поставку видеотабло для стадиона с "ТДМ". За это экс-чиновники якобы получили взятки в размере 15% от цены госконтракта, полагает следствие.

На заседании суда 9 сентября свидетель Скориков рассказал, что его руководители "транслировали", что определенные работы на стройке должны выполнять определенные компании в качестве субподрядчиков. Обосновывалось все словами о том, что у данных организаций есть необходимый опыт, уточнил свидетель. В частности, по словам Скорикова, это касалось АО "Театрально-декорационные мастерские". Он уточнил, что подобные требования "транслировал" его непосредственный начальник - гендиректор "Инжтрансстроя-СПб" Виталий Лазуткин со ссылкой на вице-губернатора Оганесяна. Последний же повторял эти мысли на общих совещаниях, заявил Скориков. Он уточнил, что был не на всех совещаниях, но требование поскорее заключить договор именно с "ТДМ" и не ждать другие предложения якобы "шло фоном".

Адвокаты обвиняемых старались выяснить у Скорикова, как именно были сформулированы требования, детали заключения или расторжения контрактов и другие вопросы. Долго защитники обвиняемых задавали свидетелю вопросы о переводе аванса "ТДМ". Именно эти деньги - 50 млн рублей - обвинение считает похищенными в пользу фигурантов дела. Скориков заявил, что аванс перечислили "ТДМ" незадолго до расторжения контракта из-за невыполнения работ. Он заявил, что к тому моменту субподрядчик уже опаздывал со сдачей сделанного. Тогда один из адвокатов уточнил, почему же тогда "Инжтрансстрой-СПб" перевел все же деньги "ТДМ". На что свидетель ответил, что была надежда на выполнения хотя бы части работ.

Обвинение приглашало на заседание еще двух свидетелей, но они не явились. Поэтому суд перенес заседание на 16 сентября.

София Саттарова

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