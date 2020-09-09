КПРФ призвала не голосовать досрочно на ближайших региональных выборах

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением к гражданам, заявив о необходимости голосовать на предстоящих региональных выборах только в последний день из трех (13 сентября), чтобы усложнить жизнь возможным фальсификаторам и не допустить "блефа", и необходимости голосовать только за свою партию.

"Трехдневное голосование не позволяет нормально провести выборы и обеспечить должным образом контроль. Ведь в стране более 100 тысяч избирательных участков! А значит на всю Россию нужны около 1 миллиона наблюдателей и 1 миллиарда рублей! Такие деньги есть только у партии власти", - аргументировал политик свою позицию в собственном Telegram-канале.

Сегодня, 9 сентября, помимо Зюганова лидеры сразу двух партий высказались категорически против практики трехдневного голосования - это справедливоросс Сергей Миронов и "яблочник" Николай Рыбаков, причем последний выступил еще и в качестве истца. Рыбаков с соратниками оспаривает в Верховном суде постановление ЦИК, допустившее проведение выборов в течение нескольких дней.