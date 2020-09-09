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19:53

ФРГ передала анализы Навального Организации по запрещению химического оружия

фото ЗакС политика ФРГ передала анализы Навального Организации по запрещению химического оружия

Правительство Германии, продолжающее быть уверенным в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядовитым веществом класса "Новичок", направила результаты анализов его биоматериала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), о чем сообщил в своем Telegram-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он ссылается на официального представителя кабинета министров ФРГ и на то обстоятельство, что инцидент однозначно трактуется официальными лицами Германии как нарушение соглашения о неиспользования химического оружия.

Напомним, что с 20 августа по 7 сентября Навальный, которому стало плохо на борту самолета на территории Сибири, находился сначала в естественной, а впоследствии в медикаментозной коме. Отечественные врачи следов яда в его организме не нашли, зато нашли их врачи немецкие, к которым он попал спустя двое суток после потери сознания. Россия на международной арене продолжает делать вид, что не имеет к происшествию никакого отношения, и даже отказывается расследовать обстоятельства отравления, считая его скорее чьей-то провокацией. Уголовное дело по этому факту не возбуждено.

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