Росимущество подтвердило перестановку в руководстве "Ленфильма" Перестановка на посту директора киностудии "Ленфильм" получила свое подтверждение. Это следует из официального письма, отправленного пресс-службой Росимущества в редакцию "Фонтанки". "Росимуществом издано распоряжение от 08.09.2020 № 363-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм", которым полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Киностудия "Ленфильм" Юрченко И.Ю. прекращены, а генеральным директором общества избран Щербаков Ф.Н.", - гласит текст документа. Пресс-служба указывает, что первопричиной принятого кадрового решения о назначении гендиректором Федором Щербаковым стало ходатайство Минкульта. На своему посту Инесса Юрченко продержалась немногим более полугода. В последние несколько лет киностудия переживает финансовый кризис, имея долги перед ВТБ и банком "Райффайзен" на сумму около 2 млрд рублей. Год назад ФНС заблокировала четыре счета "Ленфильма". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен