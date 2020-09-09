Протестное голосование: год спустя

9 сентября в нескольких регионах России, где в ближайшие выходные ожидаются выборы, обыскивали квартиры кандидатов и офисы платформы "Объединенные демократы". Год назад в Петербурге "Объединенные демократы" вместе с "Умным голосованием" Алексея Навального отвоевали у "Единой России" несколько сотен мест в муниципальных советах. Та предвыборная гонка тоже сопровождалась многочисленными скандалами, которые не закончились и после начала работы советов. В органы местного самоуправления вернулась политика, хотя многим это не понравилось.

Проблемы с главой

Практически любая победа на петербургских муниципальных выборах 2019 года была бы успехом для оппозиции. На тот момент примерно 95% мест в советах города контролировала "Единая Россия" и ее окружение. При затраченных усилиях оппозиционных платформ и изменившихся за 5 лет настроениях в обществе выступить хуже этого результата было практически невозможно.

В советах нового, шестого созыва из 1560 мест, согласно прошлогодним подсчетам федерального штаба Навального, порядка 600 заняли люди, не аффилированные с партией власти. Из них 366 поддержал проект "Умное голосование", а около 140 прошли подготовку "Объединенных демократов". Большинство из этих 140 входит в 366 кандидатов "Умного голосования" - платформы сотрудничали в предвыборный период, и "навальнисты" предлагали избирателям голосовать за многих представителей ОД. В отдельных муниципалитетах "Умное голосование" продвигало кандидатов от "Яблока". Им удалось получить 88 мандатов, 33 из которых - в советах Центрального района города.

Конфронтации после столь резкого обновления советов были неминуемы. Причем конфликты возникали как между "старыми" муниципалами и новыми, так и между разными фракциями оппозиционеров.

Спустя год работы шестого созыва муниципальных советов Петербурга как минимум в семи советах неопределенная ситуация с главой. Например, в "Острове Декабристов" муниципалитетом руководит единоросс Ольга Погосян, которая после длительных судебных разбирательств перестала быть депутатом - ее мандат передали другому кандидату. Противостоят Погосян пять депутатов от "Яблока" и бывший глава этого муниципалитета Владимир Барканов. Он тоже единоросс, но в этот раз избрался без поддержки партии. Оппоненты считают, что Погосян стала главой незаконно и признают в качестве временно руководителя "Острова Декабристов" Барканова. Однако отстоять свою правоту в районном суде им не удалось.

Свергают главу через суд и в МО № 72. Правда, там ситуация обратная. Муниципалитет стал одним из лидеров по протестному голосованию - победу здесь одержала команда Партии Роста, а главой стал руководитель ее регионального отделения Павел Швец. Фрунзенский районный суд в феврале удовлетворил иск депутата МО № 72 от "Единой России" Игоря Артемьева, требовавшего признать незаконным назначение Швеца председателем совета. Решение еще не вступило в силу, апелляция назначена на 16 сентября.

фото из группы "Муниципальное образование № 72" "ВКонтакте"

В МО "Малая Охта" группа депутатов от "Яблока" в июле поучаствовала в свержении казалось бы бессменного главы муниципалитета единоросса Дмитрия Монахова. Его место временно занял его однопартиец Андрей Степанов. Теперь "яблочники" добиваются назначения новых выборов главы, но большинство их коллег делать это не спешат.

Патовая ситуация в МО "Морской", где пять мест получили единороссы, а пять поддержанные "Объединенными демократами" и "Умным голосованием" оппозиционеры. Уступать никто не стал и обязанности главы до сих пор исполняет Татьяна Кольцова из "Единой России", руководившая муниципалитетом в прошлом созыве. Похожая история, хоть и с участием менее радикальной оппозиции, в Красном селе. Там четверо из десяти депутатов покидают заседание совета каждый раз, когда доходит до вопроса о выборах главы. Таким образом они срывают кворум, не давая члену "Единой России" Евгению Марееву переизбраться руководителям пригорода в новом созыве. Примечательно, что трое из четырех "забастовщиков" сами раньше были единороссами.

Муниципальные советы "Ульянки" и Литейного округа пытаются полностью распустить через суд. По мнению истцов, органы бездействовали более трех месяцев. Причем в Литейном округе тоже не удалось выбрать главу. За четыре дня до выборов предыдущий состав совета изменил местный устав, увеличив количество голосов, необходимых для избрания руководителя. Таким образом, "Яблоку" не хватило даже их 11 из 20 мест.

Межоппозиционные конфликты

Соседним МО "Смольнинское" уже год руководит проигравший выборы единоросс Григорий Ранков. "Умное голосование" имело здесь оглушительный успех: 16 мандатов получили кандидаты, противопоставлявшие себя партии власти. С первого же заседания они начали делить должности в совете. Этот процесс продолжается до сих пор. Изначального претендентами на пост главы МО были лидер петербургского отделения "Яблока" Екатерина Кузнецова и депутаты-активисты инициативы "Центральный район за комфортную среду обитания". После нескольких попыток голосования идею выборов главы оставили до лучших времен, а совет продолжал жить своей жизнью при руководстве Ранкова.

Со временем от "фракции" "Центрального района" откололись несколько человек, некоторые из них были готовы поддержать кандидатуру Кузнецовой. Представители "Яблока" на заседании 2 сентября сделали новую попытку выбрать главу, но количества проголосовавших снова не хватило. В частности, о нежелании голосовать за Кузнецову заявила депутат Елена Бархатова, шедшая в совет в команде "Наш дом - Смольнинское", которую собрал штаб Навального. Она объяснила, что ей не нравятся закулисные переговоры "яблочников" с отдельными депутатами. Два других представителя "Наш дом - Смольнинское" в голосовании участвовали, но кворума все равно не хватило.

Сентябрьское заседание МО "Смольнинское" чуть было не сорвала толпа неизвестных людей, явившихся в муниципалитет. Они представились местными жителями и выражали недовольство тем, что депутаты не обсуждают вопросы, интересные им. Нечто подобное ранее случалось и на заседаниях Литейного округа. Туда приходили пенсионеры, православные активисты и просто сердобольные граждане, чтобы громко критиковать представителей "Яблока". Некоторые из них присутствовали на заседаниях и Литейного округа, и "Смольнинского".

Внутренние противоречия среди депутатов от оппозиционных платформ были не только в "Смольнинском". Самый яркий пример - МО "Светлановское". Этот муниципалитет возглавила кандидатка от "Умного голосования" Янина Евстафьева. Правда, в петербургском штабе Навального предпочитают ее успехи не освещать. Шедшие с ней в одной команде депутаты считают Евстафьеву предательницей, вступившей в сговор с администрацией Выборгского района. Ее обвиняли в нецелевом расходовании бюджетных средств и других нарушениях, требуя от губернатора инициировать отставку.

Кандидатуру Евстафьевой поддержала самая представительная фракция "Светлановского" - КПРФ. Ее члены и в дальнейшем голосовали солидарно с главой. Сами коммунисты уверяют, что никаких договоренностей с главой у них нет, а депутаты-демократы слишком политизируют работу совета.

В муниципальном образовании "Ульянка" тоже случился конфликт между рекомендованными "Умным голосованием" депутатами. По его итогу Сергей Крупко из Партии Роста присоединился к единороссам и представителям КПРФ, не посещающим заседания совета. Бойкотирующие говорят о недовольстве политикой главы муниципалитета Оксаны Хлебниковой. Лояльные Хлебниковой депутаты полагают, что бойкот выгоден депутату ЗакСа от "Единой России" Сергею Никешину, который планирует вернуть контроль над "Ульянкой" к выборам в городской парламент в 2021 году.

Буквально на глазах уменьшилось количество оппозиционеров в совете поселка Лисий Нос. Накануне выборов там кипела оживленная борьба, а в день голосования поселок показал одну из самых высоких явок избирателей - 47%. После подведения итогов волеизъявления народа на местной площади собралась толпа жителей. Пришедшие были недовольны тем, что избирательные бюллетени пересчитывали четырежды, после чего команда единоросса Вадима Грудникова получила 5 из 10 мест в совете, вместо первоначальных трех.

Со дня народного схода прошла ровно неделя и два мундепа-самовыдвиженца, участвовавших в том мероприятии, проголосовали за назначение Грудникова главой. Он получил 8 из 10 голосов. Представитель "Яблока" Иван Хархордин и депутат от "Справедливой России" Дмитрий Чайкин то заседание покинули. Однако в последнее время и Чайкин голосует солидарно с муниципальным большинством, сетуют активисты Лисьего Носа.

Политические решения

В отличие от своих предшественников, депутаты муниципальных советов шестого созыва неоднократно делали попытки заявить о себе как о политических акторах. Они подписывали коллективные обращения на совершенно разнообразные темы, от защиты Муринского парка до протеста против жестких приговоров фигурантам дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена на территории России).

Сразу несколько подконтрольных оппозиции советов внесли в ЗакС идентичные законопроекты о снижении муниципального фильтра. Если сейчас для регистрации кандидатом в губернаторы Петербурга необходимо собрать подписи 10% городских мундепов, то авторы инициативы предложили снизить эту планку до 6%. В ЗакСе на это заметили, что муниципалам стоит заниматься вопросами местного значения и "завернули" проект закона уже на стадии профильной комиссии. А вот инициатива, обязывающая местные советы вести онлайн-трансляции своих заседаний - первыми ее внесли мундепы МО № 72 - этап комиссии прошла, но к первому чтению представлена так и не была.

Сразу два муниципалитета в текущем созыве покинули Совет муниципальных образований - совещательный орган с представителями "Единой России" в президиуме. В многопартийном МО "Смольнинское" это решение объяснили нежеланием переплачивать за членские взносы, а глава подконтрольного эсерам МО "Гавань" Нэлли Вавилина назвала этот орган "бессмысленной организацией".

Оппозиционные советы проявляли свое отношение к федеральным властям. В Литейном округе "яблочники" принимали решение о запрете вывешивать портреты действующих политиков на заседаниях совета. Впрочем, совместных заседаний в округе почти не было. И.о. главы единоросс Павел Дайняк инициировал их только дважды, а со временем оппозиционную часть совета стали все реже пускать в здание муниципалитета, и они начали встречаться в прилегающем дворе.

Перед всероссийским плебисцитом по поправкам в Конституцию депутаты МО "Гражданка", включая главу Елену Беляеву, сфотографировались в футболках, призывающих голосовать "нет". Муниципалы "Смольнинского" приняли решение совета в котором говорилось, что "лучшая поправка - Путина отставка". Однако администрация МО, оставшаяся в наследство от прошлого, единороссовского созыва отказалась публиковать его в муниципальной газете. А июньский номер газеты Владимирского округа вышел с передовицей "Я/Мы наша Конституция". Редколлегия, в частности, подготовила критический материал об изменении роли органов местного самоуправления после вступления в силу поправок.

Муниципальные страницы

Газеты обновившихся муниципальных советов заслуживают отдельного упоминания. В издании Владимирского округа совсем недавно на первых полосах печатали репортажи с проводов в армию и поздравления чиновников и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова со всевозможными праздниками. Теперь контент издания принципиально поменялся: муниципалы подробнее рассказывают о расходовании бюджета, поднимают проблемы шума на улице Рубинштейна и рассказывают о кампании "Ноль смертей" по снижению смертности в ДТП.

Газета "Гаванский городок" МО "Гавань" в дни пандемии публиковала критические материалы о работе временного госпиталя в "Ленэкспо". А на страницах "Муниципального обозрения" МО № 72 теперь вместо портретов и поздравлений первых лиц рассказы о благоустройстве и истории Купчино. Также муниципалитет запустил интернет-сервис, призванный упростить прием заявок от граждан.

Бремя меньшинства

Еще больше оппозиционеров прошло в советы, подконтрольные "Единой России". Многие из них жаловались на разного рода преграды в своей работе. Например, в МО "Нарвский округ" двух депутатов не приглашали на заседания. Глава муниципалитета Александр Каптурович объяснил, что не смог до них дозвониться. В МО "Правобережный" депутаты и одному из координаторов "Объединенных демократов" Федору Грудину вручили повестку в армию прямо на заседании совета. В городе Петергоф коммунист Сергей Толокнов в ходе обсуждения вопросов муниципальной комиссии выступал с мегафоном, протестуя таким образом против того, что ему не давали высказаться в прениях. Единороссы утверждали, что регламент был соблюден.

Другого представителя КПРФ, замглавы МО "Горелово" Григория Меньшикова вызвали в полицию по доносу сотрудницы местной администрации за то, что он принял у себя в кабинете эко-активистов. Служащая сочла это за организацию несанкционированного митинга. Нескольких депутатов летом 2020 года лишили мандатов за несвоевременно предоставленные сведения о доходах. На просрочки указывал комитет территориального развития. При этом некоторые советы, например, МО "Смольнинское" или МО № 15 не стали снимать полномочия со своих представителей. Другие же пошли на радикальный шаг. Под жесткие санкции попали опять-таки оппозиционеры, в том числе представитель "Объединенных демократов" в МО "Морские ворота" Сергей Виниченко и поддержанный "Умным голосованием" Виктор Магер из совета МО "Шувалово-Озерки". Оба намерены восстановить свои полномочия через суд.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.