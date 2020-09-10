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9:56

ГИК передал полномочия еще двух ИКМО территориальным избиркомам

фото ЗакС политика ГИК передал полномочия еще двух ИКМО территориальным избиркомам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия передала полномочия двух избирательных комиссий муниципальных образований территориальным избиркомам. Решения приняты на заседании 10 сентября.

Член ГИК Марина Жданова сообщила, что МО "Урицк" и "Саперный" направили в Горизбирком обращения с просьбой возложить полномочия их избиркомов на ТИКи. СПбИК согласился с просьбой: полномочия ИКМО "Саперный" перешли к ТИК №43, а ИКМО "Урицк" - к ТИК №6.

Ранее мунсовет "Урицка" передавал полномочия ИКМО территориальному избиркому №26. Из-за увеличения числа ТИК, избирком муниципального образования попал в зону работы другой территориальной избирательной комиссии, пояснила Жданова. 

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