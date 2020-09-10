ГИК передал полномочия еще двух ИКМО территориальным избиркомам Санкт-Петербургская избирательная комиссия передала полномочия двух избирательных комиссий муниципальных образований территориальным избиркомам. Решения приняты на заседании 10 сентября. Член ГИК Марина Жданова сообщила, что МО "Урицк" и "Саперный" направили в Горизбирком обращения с просьбой возложить полномочия их избиркомов на ТИКи. СПбИК согласился с просьбой: полномочия ИКМО "Саперный" перешли к ТИК №43, а ИКМО "Урицк" - к ТИК №6. Ранее мунсовет "Урицка" передавал полномочия ИКМО территориальному избиркому №26. Из-за увеличения числа ТИК, избирком муниципального образования попал в зону работы другой территориальной избирательной комиссии, пояснила Жданова. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен