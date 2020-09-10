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10:17

Неизвестные избили координатора штаба Навального в Челябинске

фото ЗакС политика Неизвестные избили координатора штаба Навального в Челябинске

Минувшей ночью неустановленные на данный момент личности напали и избили координатора челябинского штаба Алексея Навального Алексея Барабошкина, оповестили члены объединения у себя в Twitter.

Примечательно, но ни имевшиеся у него при себе деньги, ни мобильный телефон нападавшие не забрали.

"Из травмпункта Алексея на скорой отправили в ОКБ №3 с подозрением на перелом костей свода черепа", - уточнили в штабе.

Челябинские "навальнисты", равно как и их "коллеги" в других регионах, собираются участвовать в наблюдении на грядущих выборах.

Ранее было совершено нападение на новосибирский штаб Навального: неизвестный разбил окно и кинул в помещение некую смесь, после чего скрылся, а несколько активистов были доставлены в больницу.

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