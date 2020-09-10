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10:42

Петербург вновь в лидерах по количеству новых случаев COVID-19: всего - плюс 5363 заболевших

фото ЗакС политика Петербург вновь в лидерах по количеству новых случаев COVID-19: всего - плюс 5363 заболевших

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё 5363 россиян, уведомили в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день известно об 1 046 370 заболевших с начала пандемии.

Зафиксировано 128 новых летальных исходов; за весь период от COVID-19 погибли 18 263 заразившихся.

Наибольшее количество новых случаев по традиции выявили в Москве - 695, Петербурге - 215, Московской области - 169, Нижегородской области - 163, Ростовской области - 155.

Излечились ещё 5915 граждан, общее число выздоровевших пациентов  на сегодняшний день составляет 862 373.

В Северной столице с начала пандемии заболел 38 651 местный житель. Инфекция унесла жизни ещё 16 человек (всего - 2590), выздоровели при этом ещё 112 (всего - 26 776).

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