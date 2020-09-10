В Казани доставили на допрос в СК юриста штаба "Объединенных демократов"

Юриста штаба "Объединенных демократов" Андрея Давыдова задержали на входе в Верховный суд Татарстана казанские правоохранители и доставили его на допрос в Следственный комитет, передает "МБХ медиа".

Он уточнил, что его вызвали в отдел по расследованию особо важных дел, не сообщив превентивно причину вызова.

"На сегодня была назначена апелляция - 13 кандидатов в Осиново, которые боролись против мусоросжигательного завода. У них суд первой инстанции принял незаконное решение, Андрей должен был представлять кандидатов из Осиново. Вчера, когда приходили с обыском, его не было дома. Хозяин квартиры открыл, обыскали с хозяином. Видимо связано с тем, что они хотят его опросить по ЮКОСу, как вчера всех", - поделилась координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова.

Днём ранее у Давыдова и еще около 20 сотрудников объединения, а также в офисах и у стронников "Открытой России", прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в рамках дела ЮКОСа.

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