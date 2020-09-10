Премьер-министр Италии сообщил, что Путин обещал создать комиссию по "делу Навального"

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте известил, что российский глава Владимир Путин в разговоре с ним заявил о намерении учредить специальную комиссию, которая будет расследовать кейс Алексея Навального, передает ТАСС.

Последний раз политики беседовали 26 августа. Тогда Кремль официально отчитался о том, что стороны поговорили о ситуации в Белоруссии и Ливии и договорились о кооперации по вопросам борьбы с коронавирусом. Кроме того, Путин попросил голословно не обвинять Россию в причастности к инциденту с Навальным, уточнив что власти готовы участвовать в объективном расследовании случившегося.

Ранее сегодня The Insider сообщил о том, что Навальный полностью пришел в себя и восстановил в памяти события, произошедшие с ним перед комой.

Политик находился в коме с 20 августа по 7 сентября. Отечественные врачи следов яда в его организме не нашли, зато нашли их врачи немецкие, к которым он попал спустя двое суток после потери сознания. Они установили, что оппозиционера отравили веществом из группы токсинов "Новичок".