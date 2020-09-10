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12:23

На Юго-Западе продолжают бороться со свалкой у Финского залива

фото ЗакС политика На Юго-Западе продолжают бороться со свалкой у Финского залива

Жители петербургского Юго-Запада, недовольные существованием мусорной свалки на берегу Финского залива в непосредственной близости от них, вывесили на балконе дома напротив крупный баннер с надписью: "Свалке - нет. Семыкин, сваливай отсюда!". Информация об этом появилась на ресурсе Activatica.

Авторы баннера имеют в виду директора ООО "Полигон" Евгения Семыкина, которого они считают фактическим организатором свалок.

Свалка в Угольной гавани появилась в начале июня, вследствие чего на близлежащих улицах испортился воздух и стало значительно более пыльно. Некоторое время на нее свозили обломки разрушенного здания СКК. Несмотря на то, что Росприроднадзор уже объявлял складирование мусора на данном участке незаконным и у подрядчика конфисковывали технику, мусор, по свидетельствам активистов, продолжает прибывать.

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