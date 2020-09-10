Защита Егора Жукова отозвала жалобу на его приговор по делу о призывах к экстремизму

Второй кассационный суд Москвы прекратил производство по жалобе на приговор блогеру Егору Жукову, информирует ТАСС.

Заявление с требованием пересмотра дела и вынесения оправдательного вердикта отозвал адвокат Жукова, уведомив суд соответствующим письмом.

Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, защита отозвала жалобу по просьбе самого молодого человека. Юрист также не стал называть причину данного решения: "Чем она вызвана, я не вправе разглашать".

Егор Жуков приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале Жукова с рассуждениями о методах ненасильственного протеста.

За Жукова вступались многие, в том числе главные редакторы "Эха Москвы" и "Новой газеты" Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов. Студент стал сотрудником двух редакций. Профсоюз студентов "Преобразование" потребовал оправдать Жукова при рассмотрении жалобы.