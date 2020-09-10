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12:51

Правозащитники попросили Москалькову и Пушкину обеспечить жертв домашнего насилия госзащитой

фото ЗакС политика Правозащитники попросили Москалькову и Пушкину обеспечить жертв домашнего насилия госзащитой

Правозащитные организации "Зона права", "Правовая инициатива" и "Мемориал" обратились к омбудсмену Татьяне Москальковой и депутату Госдумы Оксане Пушкиной с просьбой посодействовать в обеспечении жертв домашнего насилия государственной защитой. Соответствующая просьба изложена в письме, направленном им, уведомил "МБХ медиа" адвокат Валентин Фролов.

В обращении указано, что пострадавшие от рук домашних изуверов имеют право на защиту в рамках принятого в 2004 году ФЗ-119 "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".

Кроме того, в письме приведены семь случаев, когда жертвы насилия просили следователей избрать в отношении их обидчиков "запрет определенных действий" либо обеспечить их госзащитой, однако их заявления должного отклика у правоохранителей не находили.

В очередной раз правозащитники попросили Москалькову и Пушкину посодействовать в принятии федерального закона о противодействии насилию в семье.

В России идет работа над законопроектом о профилактике домашнего насилия. В апреле его авторы призвали ускорить принятие документа после того, как количество жалоб на случаи домашнего насилия возросло в 2,5 раза на фоне введения режима самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

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