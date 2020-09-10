В штабе Навального в Кургане испортили замок и повредили окно

Неизвестные залили клем замок и испортили окно в курганском штабе Алексея Навального, поделился с "МБХ медиа" координатор оппозиционной коалиции Алексей Шварц.

"Пришли в штаб, ключ не пролезает. Смотрим, а там спички. Мы их вытащили, но ключ все равно не входит. Вызвали мастера, а он говорит: „Ребята, вам все клеем залили полностью". Ну вот кое-как попали в штаб, замок меняем", - рассказал "навальнист".

Поврежденным оказалось также балконное окно штаба - Шварц предположил, что его могли обстрелять из некоего оружия.

"Зашли на балкон, а у нас окно пробито. Я знаю, как прилетают камешки в окна, это не камни. У нас просто зимой у активиста тоже обстреляли окна, и выглядит также красивыми вороночками круглыми. Сегодня у нас выдача направлений для наблюдателей, только с этим и связываем", - пояснил активист.

Добавим, минувшей ночью избили координатора штаба Навального в Челябинске.

И челябинские, и курганские "навальнисты", равно как и их "коллеги" в других регионах, собираются участвовать в наблюдении на грядущих выборах.

Также недавно было совершено нападение на новосибирский штаб Навального: неизвестный разбил окно и кинул в помещение некую смесь, после чего скрылся, а несколько активистов были доставлены в больницу.