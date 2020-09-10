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13:46

Возмущенный "котлетной" вывеской Четырбок призвал КГА проверить другие на соответствие регламенту

фото ЗакС политика Возмущенный "котлетной" вывеской Четырбок призвал КГА проверить другие на соответствие регламенту

Петербургского парламентария Дениса Четырбока раздосадовала вывеска столовой с рекламой мясного блюда, расположенная в непосредственной близи к недавно открытой мемориальной доске Нотариальной палаты Петербурга, в связи с чем он обратился в комитет по градостроительству и архитектуре с просьбой проверить другие находящиеся в историческом центре витрины на предмет соответствия эстетическому регламенту. 

"Картинка с открытия мемориальной доски у многих вызвала омрачение, а всё потому, что в непосредственной близости от неё размещена откровенно вызывающая информационная вывеска (меню) "Котлета домашняя 46₽", которая принадлежит одной из столовых", - сетует народный избранник.

По мнению Четырбока, подобного рода вывески нарушают несколько пунктов эстетических регламентов объектов и элементов благоустройства, утверждённых соответствующим постановлением петербургского правительства Петербурга. Это: внешний вид меню не соответствует архитектурно-градостроительному облику здания (п. 1.2.2.1); стилистические решения не учитывают фасадные решения (п. 1.2.2.2); в оформлении меню используется выносная светодиодная мерцающая подсветка (нарушение п. 1.2.22); площадь плёночного изображения меню составляет более 1/10 площади витрины (нарушение п. 1.4.4).

По факту обнаружения вышеперечисленных недочетов Четырбок направил обращение главе КГА с просьбой изучить как конкретно описанную витрину, так и остальные, расположенные в историческом центре города на Неве.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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