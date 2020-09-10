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14:06

Песков о переезде Госсовета в Петербург: Никаких решений на этот счет не принималось

фото ЗакС политика Песков о переезде Госсовета в Петербург: Никаких решений на этот счет не принималось

На сегодняшний день определенного плана по тому, будет ли переезжать Государственный совет в Петербург, нет, заявил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

"Никаких решений на этот счет не принималось. Вы знаете, что, когда Госдума выйдет с каникул, будет начата работа над проектом изменений в законодательстве. Мы пока не говорим ни о переезде в Петербург, ни о выборе места", - цитирует чиновника Znak.com.

О том, что Госсовет может перебраться в Северную столицу издание сообщало и ранее, ссылаясь на источники в федеральном парламенте. Не исключалась возможность его размещения в Таврическом дворце.

Добавим, Государственный совет – это совещательный орган власти, содействующий деятельности президента по взаимодействию с другими ветвями власти. Коррективы, внесённые в июле в Конституцию, усиливают его роль, поэтому отныне он также определяет основные направления внутренней и внешней политики.

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