Светов готовит новый политико-просветительский проект

Либертарианец Михаил Светов объяснил отсутствие в последние месяцы обсуждаемых новостей о собственной персоне тем, что методично готовил некий новый проект, подробности которого в ближайшее время узнает политически активная общественность.

"Я планирую сделать то, за что еще не брался никто. Будет новый формат, связанный с видео, лекциями, которые я проводил в последние два года, и с продвижением либертарианской повестки. Поэтому пока не могу поделиться деталями, но в ноябре будет интересно", - признался он в интервью "Эху Петербурга".

Чего в его детище будет больше - просветительства или исключительно политики - Светов затруднился определить.

"Особенно учитывая контекст того, что происходит в России, учитывая контекст того, что происходит в Высшей школе экономики, откуда выгоняют оппозиционно настроенных профессоров. Как вы видите, политика и просвещение связаны", - проиллюстрировал он свою позицию.

Анонсированный проект, пояснил политик, никак не касается предстоящих 13 сентября выборов в различных регионах. Ими Светов занимается отдельно, и, по его словам, на каждую из электоральных кампаний 2020-2021 годов у него и у его единомышленников имеются свои кандидаты.