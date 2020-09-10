Глава НИИ гриппа прогнозирует, что препараты от COVID-19 появятся в аптеках уже скоро

В ближайшее время на рынок поступят эффективные препараты от COVID-19, полагает и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, делится "Деловой Петербург".

"В ближайшие несколько месяцев, полгода, на рынке появятся сразу несколько эффективных препаратов для профилактики (коронавируса)", - спрогнозировал медик.

Вакцина от COVID-19, разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Прививку уже сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснулин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно с этим пройдет третья фаза клинических исследований вакцины. Препарат "Спутник V" уже поступил в гражданский оборот.