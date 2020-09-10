18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:52

Песков считает слухи об отставке Беглова заказной кампанией против него

фото ЗакС политика Песков считает слухи об отставке Беглова заказной кампанией против него

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами признался, что руководство страны в курсе слухов о возможной отставке петербургского губернатора Александра Беглова, но объясняет это политическими кампаниями и при всей оценке ситуации в городе исходит из качества борьбы с пандемией коронавируса.

"Влияние этих кампаний на нас не столь велико, как думают те, кто заказывает эти кампании. Мы с вами живем в век ложной информации, фейков и заказных упражнений, относиться к ним нужно соответствующим образом. Руководствоваться надо реальным положением дел", - рассудил чиновник.

Последнее, в свою очередь, считает Песков, заслуживает похвал в адрес команды Беглова.

"Мы видели, насколько энергично руководство региона принимало меры по наращиванию коечного фонда, оборудованию коечного фонда необходимыми устройствами, реализации мер ограничений, которые были необходимы", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Отметим, что в последнее время в Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19, и некоторые больницы заново приходится перепрофилировать под инфекционные.

Слухи об оставке Беглова связаны, в частности, с тем, что в конце августа он длительное время не появлялся на публике и что отдельный документы за него подписал Валерий Пикалев. Позже градоначальник объяснил последнее обстоятельство тем, что повредил "пишущую" руку.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:52 Песков считает слухи об отставке Беглова заказной кампанией против него

14:51 Глава НИИ гриппа прогнозирует, что препараты от COVID-19 появятся в аптеках уже скоро

14:41 Соратники Навального обнаружили множество фактических ошибок в статьях об улучшении его самочувствия

14:25 Светов готовит новый политико-просветительский проект

14:06 Песков о переезде Госсовета в Петербург: Никаких решений на этот счет не принималось

13:46 Возмущенный "котлетной" вывеской Четырбок призвал КГА проверить другие на соответствие регламенту

13:43 Муниципал: МО № 75 хотят переименовать в честь Александра Невского

13:31 Горсуд оставил в силе штраф пострадавшему на избирательном участке журналисту Френкелю

13:21 В штабе Навального в Кургане испортили замок и повредили окно

12:53 Музеям и паркам разрешили вернуться к работе с турфирмами

12:51 Правозащитники попросили Москалькову и Пушкину обеспечить жертв домашнего насилия госзащитой

12:29 Муниципал: Совет МО № 15 не стал забирать депутатский мандат за непунктуальность

12:23 На Юго-Западе продолжают бороться со свалкой у Финского залива

12:20 Защита Егора Жукова отозвала жалобу на его приговор по делу о призывах к экстремизму

11:59 Колесникова рассказала, что белорусские силовики угрожали ей убийством

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru