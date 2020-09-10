В Красносельском районе хотят демонтировать пешеходный мост

Чиновники из администрации Красносельского района склоняются к тому, чтобы уничтожить пешеходный мост через реку Дудергофку на территории Горелова, сообщает строительное издание "Канонер" со ссылкой на свои источники. Объект рядом с домом 99 по Набережной улице, выполненный из дерева и металла, воспринимают как элемент самовольного благоустройства. В последнее время он утратил "товарный вид" и местами проседает.

По сведениям издания, от владельца объекта, которого еще предстоит определить, потребовали самостоятельно снести свой самострой. Соответствующая бумага украшает собой в настоящее время ограждение переправы.

В случае отсутствия реакции на объявление с чьей-либо стороны мостом займется комитет по контролю за имуществом.