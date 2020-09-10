В Петербурге наблюдается высокая смертность среди молодых людей от COVID-19

Руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, глава центра им. Алмазова и почетный гражданин города Евгений Шляхто известил о том, что в Северной столице зафиксировано много "молодых" смертей от COVID-19.

"К сожалению, наши ожидания о том, что лица молодого возраста, которые, как нам казалось, болеют меньше, болеют часто", - цитирует Шляхто "Деловой Петербург".

Напомним, город на Неве сегодня вновь оказался в лидерах по количество новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией: COVID-19 подтвердился у ещё 215 человек.

Всего с начала пандемии в городе заразился 38 651 местный житель, погибли 2590 человек, излечились - 26 776.