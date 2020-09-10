Актриса, игравшая минскую протестующую на российском ТВ, принесла извинения

Актриса Екатерина Шмакова, сыгравшая в политическом шоу "Международная пилорама" на канале НТВ роль участницы белорусских протестов, раскаялась в содеянном. В своем видеообращении, размещенном в Facebook, женщина не может сдержать слез. Речь дополняется небольшой подписью.

"Я публично прошу прощенья перед всеми жителями Беларуси! Перед женщинами Беларуси! Мне ужасно стыдно! Мне сложно говорить и найти себе оправдания", - гласит она.

В выпуске "Международной пилорамы" героиня Шмаковой сетует на то, что за участие в протестных демонстрациях ей недостаточно хорошо платят. Кроме того, целью похода на митинги для нее являются романтические знакомства с омоновцами. Программу выпускают главред Russia Today Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян.

Отставки избравшегося в шестой раз подряд президента Александра Лукашенко, честных выборов и освобождения политзаключенных белорусские манифестанты требуют уже больше месяца.