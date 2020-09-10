Понасенков намерен привлечь к ответственности адвоката историка Соколова

Публицист Евгений Понасенков пообещал написать заявление на адвоката бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Александра Торгашева по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Ранее Торгашев написал заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении самого публициста за дачу заведомо ложных показаний.

"Он награфоманил на статью 306 УК РФ, мои юристы подадут на него за заведомо ложный донос", - передал ЗАКС.Ру слова Понасенкова его представитель.

Позицию Торгашева он назвал "графоманией", добавив, что всерьез к ней относиться нельзя. Заявления адвоката Понасенков связывает с другими судебными процессами со своим участием.

"Он проиграл моим юристам уже два суда, и вот только что за помощь обвиняемому в убийстве Соколову его осудила Этическая комиссия СПбГУ, где он числится преподавателем", - отметил Понасенков.

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, жившей с ним. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Тело Ещенко нашли у него в квартире, выяснилось, что он застрелил ее после ссоры и расчленил. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

Фото: Facebook/ Евгений Понасенков