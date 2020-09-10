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18:50

Проекту дочери Пескова выделили 15 млн рублей из бюджета мэрии Москвы на пиар

фото ЗакС политика Проекту дочери Пескова выделили 15 млн рублей из бюджета мэрии Москвы на пиар

Компании "Муви Парк", в которой дочь кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова трудится арт-директором, столичная мэрия выделила 16,5 млн рублей на продвижение в соцсетях проекта Visit Moscow, уведомили "Открытые медиа". Договор с фирмой был заключен в начале сентября.

Предприниматель Фёдор Балванович, владеющий "Муви Парком", сообщил в разговоре с ОМ, что изначально Visit Moscow был личной инициативой Песковой.

"Это её проект - она его придумала, он шел давно. Мы полностью получаем „арт-дирекшн" от неё - в каком направлении делать ролики. Ее роль - контроль того направления, куда мы идем, что мы делаем в плане контента и „визуала"", - пояснил Балванович.

На предоставленные бюджетные средства "Муви Парк" обязан разработать стратегию реализации проекта в соцсетях, составить контент-план, а также взять на себя производство содержимого и продвижение страниц в медиапространстве.

Добавим также, ранее учрежденная Песковой компания "Сперанса ДС" подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Visit Moscow".

Фото: Елизавета Пескова / Instagram

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