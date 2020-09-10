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18:55

Общественники недовольны закрытием Политехнического парка

фото ЗакС политика Общественники недовольны закрытием Политехнического парка
Жители Калининского района жалуются на решение руководства Политеха частично закрыть окружающий этот университет Политехнический парк, что, в частности, затруднило обитателям квартир на улицах Фаворского и Гжатской, прямой проход к станции метро. Представители общественного движения "Живой город" указывают на то, что калитка на углу этих улиц стоит в заваренном виде. Решение формально объясняется опасностями коронавируса и террористической угрозой. 
 
"Теперь, чтобы отвести ребенка на кружок в Дом ученых или просто погулять с ним в парке, людям придется делать большой круг по Гжатской улице, где даже тротуары заставлены машинами", - сетуют активисты.
 
Попасть в парк со стороны площади Мужества и Политехнической улицы тоже стало непросто.
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