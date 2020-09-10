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19:46

Иски к ЦИКу не проходят

Представители партии "Яблоко" 9 сентября подали иск в Верховный суд - они требуют отменить постановление Центральной избирательной комиссии о трехдневном голосовании на выборах в сентябре 2020 года. Ранее тот же документ уже пытались оспорить КПРФ и "Объединенные демократы" - безуспешно. "Яблочники" же уверяют, что учли недочеты коллег и надеются, что их иск примут.

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Первые блины комом

В июне 2020 года Центральная избирательная комиссия приняла специальный порядок досрочного голосования на сентябрьских выборах. В документе прописано, что в течение двух дней до единого дня голосования избиратели смогут отдать свой голос не только на привычных участках или у себя дома, но и "на придомовых территориях" и просто "в населенных пунктах". В самом постановлении ЦИК отметил, что все это делается для "создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства". Во время заседания по принятию этого порядка глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что при разработке документа главным приоритетом были жизнь и здоровье граждан. Проводя голосование в несколько дней и около домов ЦИК надеется сократить число людей, которые единовременно могут прийти на избирательный участок, а значит и обезопасить их от заражения коронавирусом.

Единый день голосования назначен на 13 сентября, а "досрочка" пройдет 11 и 12 сентября. Причем, как следует из постановления ЦИК, комиссии будут работать по 12 часов: с 8:00 до 20:00 часов.

Впервые подобный порядок использовали на голосовании по поправкам в Конституцию летом 2020 года. Тогда "досрочка" длилась не три дня, а шесть - вместе с назначенным днем голосования вышла целая неделя плебисцита. Новые формы подверглись критике членов комиссий и экспертов, которые утверждали, что при голосовании в несколько дней и вне помещения увеличивается возможность фальсификаций.  

Депутатам в Государственной Думе многодневное голосование понравилось, и они приняли поправки в закон о выборах, который позволяет любой плебисцит проводить в три дня и вне помещений. Эти нормы можно будет использовать только на следующих выборах. Сейчас же трехдневное голосование проводить не стоит, считают оппозиционеры, отправившись оспаривать июньское постановление ЦИК о выборах в сентябре. 

Первыми иск в Верховный суд против документа Центризбиркома подали представители "Объединенных демократов". Координатор организации Анастасия Буракова сообщила ЗАКС.Ру, что движение настаивало на том, что ЦИК вышел за пределы закона о выборах.

- 65 статья 67 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан предусматривает процедуру досрочного голосования и очень четко ее регламентирует. Это не голосование в сейф-пакеты, это голосование в конверты, все только по предварительным заявлениям избирателей, по уважительной причине. А Центральная избирательная комиссия вразрез 67-ФЗ урегулировала досрочку так, что это может быть и голосование на придомовых территориях с переносными урнами, а заявление никакого от избирателя не нужно, - рассказала Буракова. 

Также оспорить постановление ЦИК решила партия КПРФ. Коммунисты указали на то, что в законе не было новых форм голосования на момент назначения выборов. Поэтому использовать их нельзя, считает руководитель юридической группы КПРФ и депутат Госдумы Юрий Синельщиков. 

Но Верховный суд доводам истцов не внял и даже не принял иски к рассмотрению. По словам Бураковой, суд заявил, что 67-ФЗ дает право Центризбиркому регулировать досрочное голосование и его не касается, что именно комиссия там установила.

- В принципе, да, у ЦИКа есть такое право. Но регулировать "досрочку" они могут только в пределах, установленных законом. Они не могут прописать, что каждый избиратель перед получение бюллетеня должен отжаться 10 раз, а по сути они это и сделали, - сказала координатор "Объединенных демократов".

Она добавила, что Верховный суд предложил им обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить 67-ФЗ. Но движение хотело отменить именно постановление, а не закон, поэтому обращение в КС не планирует, отметила Буракова. 

"Объединенные демократы" и КПРФ подавали жалобу на отказы рассматривать их иски, но и эти заявления остались без удовлетворения. 

Последняя попытка

Несмотря на неудачу коммунистов и объединенных демократов, свой иск об оспаривании постановления ЦИК решила подать партия "Яблоко". Лидер политической организации Николай Рыбаков сообщил ЗАКС.Ру, что они решили учесть опыт КПРФ и "Объединенных демократов". Он уточнил, что "Яблоко" написало иные формулировки в заявлении, чтобы суд не смог отказать по тем же причинам, что и по аналогичным искам. Юрист "Яблока" Григорий Макаров рассказал ЗАКС.Ру, что партия указала на то, что они оспаривают именно постановление ЦИК, а не федеральный закон. 

Он сообщил, что в иске "Яблоко" обратило внимание на отсутствие в документе Центризбиркома четких критериев по проведению голосования на придомовых территориях и в населенных пунктах. Хотя законодательство о выборах требует, чтобы эти нормы были подробно описаны, отметил юрист.

- Получается, что комиссии на местах сами произвольно определяют, где, когда и как голосовать.  В порядке написано, что сведения о местах голосования публикуются. Однако, не указан порядок и сроки публикации. То есть, грубо говоря, за полчаса или за день могут опубликовать эти места, и получится, что кандидаты и избирательные объединения не смогут обеспечить эти места наблюдателями, - заявил Макаров. 

Также в иске партия отметила возможное превышение полномочий ЦИК в ряде положений в постановлении о трехдневном голосовании, сообщил юрист "Яблока". Центризбирком написал, что голосование на дому может проходить и в дни до единого дня голосования (ЕДГ). При этом, в статье 66 федерального закона о выборах прописано, что отдать свой голос у себя дома избиратель может только в день голосования, пояснил Макаров. 

По мнению юриста "Яблока", таким образом ЦИК берет на себя роль федерального законодателя. Также Макаров сообщил, что постановление Центризбиркома может противоречить нормам закона о выборах:

- Например, в части тайны голосования. Досрочное голосование регламентировано статьей 65 федерального закона о гарантиях избирательных прав граждан. Там установлено, что досрочное голосование должно проводиться с использованием специальных непрозрачных конвертов. Однако, порядком устанавливается использование переносных ящиков и сейф-пакетов. 

Также "Яблоко" в иске указало на сокращение времени на проведение агитации, отметил глава партии Рыбаков. 

- Пятница - это день голосования и день агитации. То есть получается, что продолжается агитация, а у них идет уже голосование. Кандидаты наметили какие-то выступления, эфиры, агитационные мероприятия, а у них уже идет голосование. Фактически, это объективное неравенство кандидатов, - считает руководитель "яблочников". 

На сайте Верховного суда в карточке дела по иску "Яблока" указано, что заявление передано судье, но дата заседания пока не назначена. Выборы же стартуют уже 11 сентября.

София Саттарова

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