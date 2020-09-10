Петербург включили в единую информационную систему по обращению с отходами

Чиновники петербургского правительства и государственное предприятие "Федеральный экологический оператор" официально договорились о совместной работе, связанной с утилизацией отходов I и II классов опасности, пишет ТАСС. Город включили в профильную единую информационную систему.

"Это очень важно, потому что вырабатываются отходы, примерно 300 тонн - II класса опасности, примерно 350 тонн - I класса опасности. Это позволит лучше заниматься отходами, во-первых, а во-вторых, обеспечит экологическое сопровождение окружающей среды", - считает вице-губернатор Владимир Кириллов.

Единая информационная система позволит мониторить обращение с мусором и своевременно пресекать попытки его незаконного складирования. Ожидается, что заключенное соглашение поспособствует росту вторично переработанных отходов.

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