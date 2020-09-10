Горсуд признал незаконными требования об удалении публикаций ЗАКС.Ру о бывшем мундепе

Санкт-Петербургский городской суд 10 сентября отменил решение Октябрьского районного суда об удалении ряда публикаций ЗАКС.Ру, "Фонтанки.ру", "Росбалта", "НТВ-Петербург" и других изданий с упоминанием бывшего муниципального депутата Алексея Зинчука.

Причиной судебного спора стали публикации 2015 года о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Зинчука по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В июле 2018 года это дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. А в январе 2019 года герой публикаций отправился в суд, чтобы удалить упоминания о себе из СМИ. При этом в качестве ответчика он выбрал не сами СМИ, а Роскомнадзор. Октябрьский районный суд 4 июля 2019 года удовлетворил иск Алексея Зинчука и постановил удалить 25 публикаций различных изданий. Судя по тексту решения, удалению подлежали тексты ЗАКС.Ру, "НТВ-Петербург", "Фонтанки.ру", телеканала "Санкт-Петербург", ИА "Росбалт" и других. Ни одно СМИ привлечено к участию в процессе не было.

О решении Октябрьского суда издания узнали из требований Роскомнадзора об удалении материалов. Так, ЗАКС.Ру пришлось удалить шесть достоверных на момент публикации текстов, чтобы избежать блокировки. Редакция обратилась в суд, намереваясь восстановить свои права, нарушенные рассмотрением дела без привлечения СМИ.

За время процесса в суд дважды поступали фальшивые письма об отказе от апелляции якобы от имени учредителя ЗАКС.Ру. Представитель редакции в суде Натэла Пономарева подавала на подделки жалобы в районный и городской суды. Учредитель ЗАКС.Ру ООО "Медиа.С-Пб" обращался в полицию с заявлением по факту подделки документа. Отправитель фальшивых писем в суд до сих пор неизвестен.

В итоге апелляционная жалоба ЗАКС.Ру все-таки была рассмотрена 10 сентября. Городской суд встал на сторону редакции, постановив, что районный суд не должен был рассматривать иск об удалении публикаций СМИ, поданный к Роскомнадзору, а не к самим изданиями. Решение Октябрьского районного суда от 4 июля 2019 года таким образом полностью отменено.