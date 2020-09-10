Петербургский шторм опрокинул десятки деревьев

В Петербурге 10 сентября наблюдается сильная непогода: при пониженном до показателя 744 атмосферном давлении штормовой ветер валит деревья и объекты благоустройства. Его скорость достигает 20 метров в секунду. Как сообщил комитет по благоустройству, специалистам известно как минимум о 25 опрокинутых деревьях, в связи с чем часть парков и скверов в центре города решили закрыть. В числе наиболее сильно пострадавших от шторма районов называются Красногвардейский, Красносельский и Курортный.

"К сожалению, сильный порыв ветра свалил красивейший клен в Михайловском сквере прямо напротив русского Музея. Аварийная бригада уже приступила к расчистке проезжей части от упавшего ствола. По ставшемуся поврежденному дереву решение будет приниматься позже", - также гласит сообщение.

От разгула стихии никто из горожан не пострадал. Предстоящая ночь также обещает быть неспокойной.