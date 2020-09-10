Суд отклонил копеечный иск к главе Василеостровского района Ильину

Выборгский районный суд отказал в удовлетворении иска активистки Ирины Баханович к руководителю Василеостровского района Эдуарду Ильину, рассказала сама Баханович ЗАКС.Ру. Она сообщила, что суд пока не огласил мотивировочную часть решения.

Баханович подала иск к Ильину о защите чести и достоинства еще в 2019 году. В том году она вместе с другим активистом хотела провести митинг на намывных территориях, чтобы привлечь внимание к отсутствию инфраструктуры. Администрация района его не согласовала, тогда общественники решили провести субботник. Ильин же в своем Instagram-аккаунте опубликовал запись, что Баханович якобы вводила местных жителей в заблуждение и агитировала участвовать в несанкционированной акции. Мероприятие было субботником, который не требуется согласовывать, отметила активистка.

Она требовала от Ильина публичных извинений, удаления записи и компенсации морального вреда в одну копейку. Глава района или его представители на судебные заседания не приходили, но руководитель ведомства прислал отзыв на иск. По словам Баханович, документ направлен в суд еще в мае, но она о нем узнала только на последнем заседании - 10 сентября. В отзыве Ильин заявил, что истица не представила никаких доказательств "бесспорно подтверждающих, что спорная публикация носит порочащий характер". Нет доказательств и для выплаты компенсации в одну копейку, написал глава Василеостровского района.

Баханович добавила, что дождется получения мотивировочной части судебного решения, чтобы определиться, подавать апелляцию или нет.