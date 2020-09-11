18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:28

СМИ: Минтранс допустил бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

фото ЗакС политика СМИ: Минтранс допустил бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

Министерство транспорта подготовило обновленный проект транспортной стратегии, согласно которому к 2035 году в российских городах будет введен бесплатный проезд в общественном транспорте, пишет РБК со ссылкой на документ.

Взамен Минтранс предлагает ввести механизм "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов: она предусматривает, что с водителей будут брать плату за проезд по дорогам регионального значения с 2025 года, а к 2035-му – со "всех категорий пользователей дорог", в том числе дорожной сети городских англомераций. При этом в документе не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

По мнению Минтранса, внедрение подобного механизма позволит, в том числе, стимулировать использование общественного транспорта и сократить пользование личного транспорта в крупных городах. В населенных пунктах ведомство предлагает стимулировать население ездить на таких видах транспорта, как велосипеды и самокат, а в районах массовой застройки активно развивать внеулочный транспорт – метро и легкий рельсовый транспорт.

Предыдущую стратегию Минтранс принял в 2013 году. Ведомство отметило, что пока общественный транспорт пользуется у россиян меньшей популярностью, чем личный. Источник РБК сообщил, что нынешний проект пока на стадии обсуждения, его финальную версию могут внести в правительство в феврале 2021 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10 сентября, 18:50 Проекту дочери Пескова выделили 15 млн рублей из бюджета мэрии Москвы на пиар

10 сентября, 14:06 Песков о переезде Госсовета в Петербург: Никаких решений на этот счет не принималось

10 сентября, 13:46 Возмущенный "котлетной" вывеской Четырбок призвал КГА проверить другие на соответствие регламенту

10 сентября, 12:20 Защита Егора Жукова отозвала жалобу на его приговор по делу о призывах к экстремизму

10 сентября, 11:10 В Казани доставили на допрос в СК юриста штаба "Объединенных демократов"

9 сентября, 18:58 ФБК рассказал о многомиллиардных владениях и "экстремально дорогих" часах главы Татарстана

9 сентября, 17:16 Петербургских учителей обязали искать ЛГБТ-символику в соцсетях своих подопечных

9 сентября, 14:57 К юристу защитников Шиеса пытались проникнуть с обыском: после она обнаружила залитую клеем дверь

9 сентября, 13:55 Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение в хищении свыше 600 млн рублей

9 сентября, 9:49 В Кремле сообщили об отказе от проведения традиционной "Прямой линии" с Путиным


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
10:47 В России выявлено 5,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:26 МВД восстановило хронологию поездки Навального в Томск и готовит запрос в Германию

9:50 Партия племянника Путина "Народ против коррупции" оказалась под угрозой ликвидации

9:28 СМИ: Минтранс допустил бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

10 сентября, 21:19 Суд отклонил копеечный иск к главе Василеостровского района Ильину

10 сентября, 20:53 Петербургский шторм опрокинул десятки деревьев

10 сентября, 20:51 В Петербурге хотят провести протестный спортивный парад "Бегловик 2020"

10 сентября, 20:34 Духовная семинария в Петербурге закрылась на карантин

10 сентября, 20:21 Цивилев ждет от Смольного более качественной борьбы с автомобильными пробками

10 сентября, 20:19 Горсуд признал незаконными требования об удалении публикаций ЗАКС.Ру о бывшем мундепе

10 сентября, 19:59 Петербург включили в единую информационную систему по обращению с отходами

10 сентября, 19:46 Иски к ЦИКу не проходят

10 сентября, 19:18 В больнице имени Раухфуса презентовали новое оборудование

10 сентября, 18:55 Общественники недовольны закрытием Политехнического парка

10 сентября, 18:50 Проекту дочери Пескова выделили 15 млн рублей из бюджета мэрии Москвы на пиар

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru