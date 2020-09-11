СМИ: Минтранс допустил бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

Министерство транспорта подготовило обновленный проект транспортной стратегии, согласно которому к 2035 году в российских городах будет введен бесплатный проезд в общественном транспорте, пишет РБК со ссылкой на документ.

Взамен Минтранс предлагает ввести механизм "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов: она предусматривает, что с водителей будут брать плату за проезд по дорогам регионального значения с 2025 года, а к 2035-му – со "всех категорий пользователей дорог", в том числе дорожной сети городских англомераций. При этом в документе не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

По мнению Минтранса, внедрение подобного механизма позволит, в том числе, стимулировать использование общественного транспорта и сократить пользование личного транспорта в крупных городах. В населенных пунктах ведомство предлагает стимулировать население ездить на таких видах транспорта, как велосипеды и самокат, а в районах массовой застройки активно развивать внеулочный транспорт – метро и легкий рельсовый транспорт.

Предыдущую стратегию Минтранс принял в 2013 году. Ведомство отметило, что пока общественный транспорт пользуется у россиян меньшей популярностью, чем личный. Источник РБК сообщил, что нынешний проект пока на стадии обсуждения, его финальную версию могут внести в правительство в феврале 2021 года.