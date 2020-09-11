В Архангельске мужчина с условным сроком за экстремизм в интернете снова "попался"

45-летний житель Архангельска, уже получивший в этом году трехлетний условный срок за экстремистские призывы в социальных сетях применительно к православным верующим, продолжил свою опасную практику, передает местное издание 29.ru.

Результатом этого стало еще одно уголовное дело, по всей видимости, приговор по которому уже не ограничится "условкой".

"По второму делу проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой в размещенных подозреваемым материалах содержатся психологические и лингвистические признаки побуждения, в том числе в форме призыва к совершению действий дискриминирующего характера", - рассказали изданию в управлении регионального СК.

Свои высказывания на полях интернета фигурант дела оставлял с библиотечного компьютера.