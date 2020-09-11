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12:39

Турчак публично заявил о "профнепригодности" петербургского депутат Госдумы Вострецова

фото ЗакС политика Турчак публично заявил о "профнепригодности" петербургского депутат Госдумы Вострецова

Секретарь Генерального совета единороссов Андрей Турак подверг открытой критике своего однопартийца, избранного от Петербурга депутата Государственной думы Сергея Вострецова. Поводом к тому послужило поддержка последнего инициативы снизить минимальный возраст привлечения соотечественников к уголовной ответственности до 12 лет.

"Это уже не первая абсурдная инициатива депутата Вострецова, которая говорит о его профнепригодности. Подобные неадекватные инициативы подрывают доверие к Государственной думе, "Единой России" и к органам власти в целом", - цитирует его позицию Telegram-канал "Единой России".

Турчак не верит в то, что Вострецову по силам в 2021 году переизбраться в нижнюю палату Федерального собрания.

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