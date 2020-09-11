Встреча Путина и Лукашенко 14 сентября подтвердилась: пресс-конференции не будет

Российская сторона официально подтвердила, что в понедельник, 14 сентября, состоится визит белорусского президента Александра Лукашенко в РФ и встреча его с Владимиром Путиным, сообщила "Медуза" со ссылкой на Дмитрия Пескова, путинского пресс-секретаря. Место встречи пока не называется. Примечательно также, что в планы двух лидеров не входит подписание каких-либо договоров и иных документов, и, кроме того, пресс-конференции тоже не предусмотрено.

"Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров. Мы обязательно постараемся это сделать". - сказал Песков журналистам.

Отметим, что в Белоруссии пятую неделю подряд продолжается политический кризис: демонстранты требуют перевыборов президента, прекращения насилия со стороны омоновцев и освобождения политзаключенных, число которых постоянно увеличивается. Координационный совет оппозиции, созданный в августе, де-факто прекратил свое существование, будучи объявленным вне закона. Все его участники, кроме нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, находятся либо в СИЗО, либо в вынужденной эмиграции. Ранее Путин выражал готовность помочь белорусскому режиму резервом из силовиков в случае, если волнения на улицах приобретут характер массовых беспорядков.