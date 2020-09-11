Депутаты региональных ЗакСов от "Яблока" призвали Бастрыкина возбудить дело об отравлении Навального

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и одиннадцать депутатов партии нескольких региональных ЗакСов обратились к главе Следственного комитета с заявлением об отравлении Алексея Навального, сообщили представители партии.

В заявлении "яблочники" призвали Бастрыкина возбудить дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного деятеля). Они напомнили, что хотя МВД и начало доследственную проверку, министр внутренних дел Владимир Колокольцев публично заявил, что в происшествии с Навальным, из-за которого он впал в кому, нет криминала.

"Остается только догадываться, какие "основания" необходимы министру МВД, чтобы усмотреть криминал - если утверждений официальных властей Германии о применении боевых отравляющих веществ и длительного нахождения человека в искусственной коме ему недостаточно", - указали представители "Яблока" в заявлении.

Обращение подписали, кроме Рыбакова, депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский, подписали депутаты Мосгордумы Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Бунимович и Дарья Беседина, депутаты Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук, депутаты Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова и Иван Гусев, депутат думы Астраханской области Дмитрий Ануфриев, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не может возбудить дело об отравлении Алексея Навального по выводам немецких военных медиков, поскольку это юридический нонсенс.

Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, 10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что он практически полностью очнулся, но соратники политика заявили, что информация преувеличена.

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