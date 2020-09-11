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13:25

Депутаты региональных ЗакСов от "Яблока" призвали Бастрыкина возбудить дело об отравлении Навального

фото ЗакС политика Депутаты региональных ЗакСов от "Яблока" призвали Бастрыкина возбудить дело об отравлении Навального

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и одиннадцать депутатов партии нескольких региональных ЗакСов обратились к главе Следственного комитета с заявлением об отравлении Алексея Навального, сообщили представители партии.

В заявлении "яблочники" призвали Бастрыкина возбудить дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного деятеля). Они напомнили, что хотя МВД и начало доследственную проверку, министр внутренних дел Владимир Колокольцев публично заявил, что в происшествии с Навальным, из-за которого он впал в кому, нет криминала.

"Остается только догадываться, какие "основания" необходимы министру МВД, чтобы усмотреть криминал - если утверждений официальных властей Германии о применении боевых отравляющих веществ и длительного нахождения человека в искусственной коме ему недостаточно", - указали представители "Яблока" в заявлении.

Обращение подписали, кроме Рыбакова, депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский, подписали депутаты Мосгордумы Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Бунимович и Дарья Беседина, депутаты Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук, депутаты Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова и Иван Гусев, депутат думы Астраханской области Дмитрий Ануфриев, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не может возбудить дело об отравлении Алексея Навального по выводам немецких военных медиков, поскольку это юридический нонсенс.

Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, 10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что он практически полностью очнулся, но соратники политика заявили, что информация преувеличена


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