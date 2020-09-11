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13:29

Роспотребнадзор пока не зафиксировал эпидемиологических нарушений на УИКах

фото ЗакС политика Роспотребнадзор пока не зафиксировал эпидемиологических нарушений на УИКах

В первый день досрочного голосования на региональных выборах главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что пока нет ни единого подтвержденного нарушения противовирусных санитарных мер, передает ТАСС.

"Меры, которые прописали и которые неукоснительно исполняются на всех избирательных участках, безусловно, эффективны и дают свой результат", - приводится ее цитата.

К голосованию специально подготовились и школы, на территории которых расположены УИКи. Следующий после электоральной процедуры день будет неучебным: помещения тщательно продезинфицируют.

"Все мероприятия понятны, мы проконтролируем, как они будут исполняться по окончании голосования и как школы будут готовиться к тому, чтобы принять детей", - заверила Попова.

Напомним, что голосование проводится по новому закону в три дня - с 11 по 13 сентября. Выбирают в эти дни депутатов в 11 региональные Заксобрания и 20 глав субъектов РФ, в частности, глав Ленинградской и Архангельской областей.

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