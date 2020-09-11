Смольный не разрешил МПРА сентябрьский "Первомай"

Администрация Петербурга не согласовал на 20 сентября шествие по Невскому проспекту, которое члены Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" хотели провести взамен первомайского, сорвавшегося из-за коронавируса.

По словам заявителей акции, чиновники ответили, что ограничительные меры на проведение публичных мероприятий действуют в городе по 20 сентября включительно. Участники МПРА намерены подать новую заявку на проведение демонстрации 26 сентября с последующим митингом на Исаакиевской площади.

В качестве основных лозунгов осеннего "Первомая" они намерены выдвинуть требования ежегодной индексации заработных плат не ниже уровня инфляции и обязательного включения премиальных частей зарплат в оклады работников. Организаторы акции считают, что пандемия коронавируса дополнительно продемонстрировала актуальность этих вопросов.

Отметим, что, несмотря на запрет на официальный запрет, в Петербурге время от времени проводятся публичные мероприятия. В том числе и на Невском проспекте, который 29 августа перекрывали ради "Парада цветов".