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16:20

Потехина: Не всем родителям легко адаптироваться к дистанционному обучению

фото ЗакС политика Потехина: Не всем родителям легко адаптироваться к дистанционному обучению

Курирующая образовательную сферу вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина признала, что по причине пандемии коронавируса прошедший учебный год стал единственным в своем роде и принес достаточно неизвестных ранее хлопот.

"Никто никогда не готовился к тому, что дистанционное образование станет не вишенкой на торте, а самим этим тортом, что оно станет единственно возможным взаимодействием педагога, ребенка и родителей", - цитирует ее реплику "Петербургский дневник".

По ее данным, за полмесяца после введения "дистанционки" с новым режимом работы свыклось подавляющее число педагогов - 90 процентов, однако, если судить по ответам родителей, то картина несколько иная.

"20% из них признались, что так и не смогли адаптироваться. Но тем не менее, что мы увидели? Все равно главным остается не способ коммуникации, а личность педагога и содержание того процесса, который он передаёт. Технологии нам помогают", - считает чиновница.

Теперь родительская среда фактически расколота надвое в своем отношению к занятиям по видеосвязи, утверждает Потехина. Примерно половина из них продолжает бояться за здоровье детей и хочет оставить их дома, тогда как другая половина настроена противоположным образом.


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