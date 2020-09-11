Минкомсвязь официально переименовали в Минцифры

Сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций претерпело официальные изменения, что следует из постановления от 9 сентября, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустин. Теперь ведомство будут упоминать не как Минкомсвязь, а как Минцифры России.

Предыдущее переформатирование министерства датируется 2018 годом, когда в его названии вообще впервые появилось словосочетание "цифровое развитие". Первым его руководителем в новейшем виде стал Константин Носков, а со сменой правительства 15 января нынешнего года его сменил на посту Максут Шадаев.