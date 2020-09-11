Прокуратура Берлина получила запрос России по состоянию Навального

Генпрокуратура Берлина подтвердила получение запроса об оказании юридической помощи российской стороне и передаче информации о состоянии здоровья Алексея Навального, сообщается в Twitter немецкого ведомства.

Запрос получен от юридического управления сената Берлина. Подчеркивается, что информация о здоровье Навального может быть предоставлена с согласия пациента. Иная информация по этому вопросу пока недоступна, говорится в сообщении.

Генпрокуратура направила запрос о правовой помощи в органы юстиции Германии в августе, после отравления Навального. При этом тогда же официальный представитель ведомства Андрей Иванов заявил, что Генпрокуратура не нашла признаков преступления в ходе проверки.

Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, 10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что он практически полностью очнулся, но соратники политика заявили, что информация преувеличена.