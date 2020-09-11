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17:10

Депутаты МО "Дачное" хотят снять для себя ограничения на пропуск заседаний

фото ЗакС политика Депутаты МО "Дачное" хотят снять для себя ограничения на пропуск заседаний

В муниципальном образовании "Дачное" 17 сентября состоятся публичные слушания по изменениям в местный устав. Корректировок планируется несколько, следует из сентябрьского спецвыпуска газеты муниципалитета.

Депутаты, в частности, предлагают убрать из устава пункт, согласно которому основанием для отзыва мундепа является пропуск без уважительных причин пяти заседаний за год. 

Кроме того, предлагается прописать, что действующим на непостоянной основе депутатам гарантируется сохранение места на работе на пять дней в месяц. Заксобрание Петербурга, напомним, готовится принять законопроект, согласно которому муниципалы от двух до шести раз в месяц смогут не ходить на свою основную работу. Их заработная плата при этом будет сохранена. Точное количество дней должен определить для себя каждый муниципальный округ. 

Отметим, что, согласно регламенту, местный совет МО "Дачное" собирается каждую последнюю среду месяца.

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