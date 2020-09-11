Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт в России бесплатным к 2035 году

Министерство транспорта подтвердило, что правительство рассматривает возможность перехода к бесплатному общественному транспорту к 2035 году, передает РБК.

По словам представителей Минтранса, принцип "пользователь платит" был создан в рамках транспортной стратегии еще в марте. В соответствии с ним, автомобилисты с 2025 года в случае его утверждения начнут платить за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035-му – за проезд по дорогам всех категорий. После этого в городских агломерациях начнется переход к бесплатному общественному транспорту.

Об обновленном проекте транспортной стратегии Минтранса сообщалось 11 сентября. По мнению ведомства, введение подобного механизма позволит сократить пользование личным транспортом в крупных городах и подтолкнуть граждан чаще пользоваться общественным транспортом.