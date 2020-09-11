За два дня петербургские чиновники насчитали более 400 поваленных деревьев

Сотрудники комитета по благоустройству подсчитали промежуточный ущерб от непогоды и штормового ветра, в течение двух последних дней царивших в Петербурге. На подведомственных комитету территориях стихия привела к падению 458 деревьев.

Больше всего шторм навредил Петроградскому району, где на земле оказалось 95 стволов. Значительный ущерб причинен также Приморскому, Василеостровскому и Невскому районам.

Сады и скверы в центре города пока остаются закрытыми, поскольку прогноз МЧС на 12 сентября по-прежнему заставляет хранить осторожность: снова ожидаются дожди и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Накануне вечером в комитете с сожалением констатировали, что в число разрушительных последствий шквального ветра вошло падение клена возле Русского музея.