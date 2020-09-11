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18:22

За два дня петербургские чиновники насчитали более 400 поваленных деревьев

фото ЗакС политика За два дня петербургские чиновники насчитали более 400 поваленных деревьев

Сотрудники комитета по благоустройству подсчитали промежуточный ущерб от непогоды и штормового ветра, в течение двух последних дней царивших в Петербурге. На подведомственных комитету территориях стихия привела к падению 458 деревьев.

Больше всего шторм навредил Петроградскому району, где на земле оказалось 95 стволов. Значительный ущерб причинен также Приморскому, Василеостровскому и Невскому районам.

Сады и скверы в центре города пока остаются закрытыми, поскольку прогноз МЧС на 12 сентября по-прежнему заставляет хранить осторожность: снова ожидаются дожди и порывы ветра до 15 метров в секунду. 

Накануне вечером в комитете с сожалением констатировали, что в число разрушительных последствий шквального ветра вошло падение клена возле Русского музея.

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