18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:54

Российская интеллигенция подписала открытое письмо в поддержку протестующих белорусов

фото ЗакС политика Российская интеллигенция подписала открытое письмо в поддержку протестующих белорусов

На сайте "Эха Москвы" появилось открытое письмо, составленное известными российскими представителями творческих профессий и посвященное продолжающемуся политическому кризису в Белоруссии. Авторы выражают всецелую поддержку демонстрантам, чьего голоса не хочет слышать власть, и смотрит на митинги и аресты "с болью и надеждой".

"Александру Лукашенко кажется, что он демонстрирует силу — нет, он демонстрирует бессилие. Мы уверены, что ваши мирные протесты заставят официальный Минск сесть за стол переговоров. Белоруссия должна стать по-настоящему свободной и демократической страной, где нет выше ценности, чем право человека на достойную жизнь и свободу. Виновные в издевательствах над гражданами своей страны должны быть наказаны", - говорится в письме.

Под обращением оставили свои подписи, в частности, музыканты Андрей Макаревич и Владимир Спиваков, писатель Дмитрий Быков, политолог Наталья Зубаревич, кинорежиссеры Павел Лунгин и Андрей Смирнов, издатель Ирина Прохорова.

Против режима Александра Лукашенко в ежедневном режиме со дня выборов 9 августа выступают сотни и тысячи граждан по всей стране, требуя ухода бессменного правителя и освобождения политзаключенных,. Однако же, последних становится только больше, а Лукашенко заручился силовой поддержкой со стороны России в случае возникновения беспорядков на улицах.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:29 Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

12:59 Встреча Путина и Лукашенко 14 сентября подтвердилась: пресс-конференции не будет

11:30 Максим Шевченко: Лукашенко пробудет у власти не дольше, чем ему позволит Путин

10 сентября, 17:14 Актриса, игравшая минскую протестующую на российском ТВ, принесла извинения

10 сентября, 16:53 Невзоров посоветовал Лукашенко прочесть что-нибудь кроме справочника агронома

10 сентября, 11:59 Колесникова рассказала, что белорусские силовики угрожали ей убийством

9 сентября, 20:26 В Минске снова силой разогнали протестную демонстрацию

9 сентября, 18:27 СК Белоруссии: Колесникова и Знак арестованы в рамках дела о призывах к захвату власти

9 сентября, 13:31 Песков рассказал об "обеспокоенности" исчезновениями людей в Белоруссии

9 сентября, 13:25 "Ягодки впереди": Лукашенко пообещал показать недостающую часть перехваченного разговора о Навальном


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:19 Миронов считает "антинаучной фантастикой" вариант бесплатного проезда от Минтранса

19:54 Российская интеллигенция подписала открытое письмо в поддержку протестующих белорусов

19:26 ЦИК фиксирует "очень высокую" явку на электронном голосовании

18:54 "Организатор перевозок" готов заплатить 38,7 млн за новую схему транспортного обслуживания Петербурга

18:54 В Смольном уточнили план по ремонту фонтанов

18:51 Сын депутата Госдумы Гаджиева арестован по делу о групповом избиении

18:31 Главный судмедэксперт России ушел в отставку

18:22 За два дня петербургские чиновники насчитали более 400 поваленных деревьев

17:59 Муниципал: Муниципалы Ломоносова обратились к Шойгу после похищения 15-летней девочки

17:58 Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт в России бесплатным к 2035 году

17:51 В Петербурге стартует театральный сезон

17:26 Памфилова разрешила ночные дежурства при наблюдении за выборами

17:24 Петербургским медикам продлили период работы, за который полагаются "коронавирусные" выплаты

17:12 Прокуратура Берлина получила запрос России по состоянию Навального

17:10 Муниципал: Депутаты МО "Дачное" хотят снять для себя ограничения на пропуск заседаний

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru